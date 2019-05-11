台20線施工修邊坡 南化玉山段即起交管

2019-05-11 19:26

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台20線台南南化區玉山段，在去年8、9月的連續豪雨中邊坡土石滑落，一度交通中斷，公路總局第五區養護工程處全力搶通後，空拍發現植被嚴重沖毀，實勘、估算，地表裸露面積達1700平方米，隨時有鬆動、崩塌之虞，展開修復，避免再度釀災。

曾文工務段長謝忠和說，地表裸露的邊坡將進行型框植生的修復，降低大雨沖刷的風險，施作期間，希望人車能配合交管指揮，以策安全，造成不便，也敬請見諒。

邊坡滑落處位於46.5公里與50.7公里附近，就在玉山里南化隧道前後段，謝忠和說，當地路幅較小，又有曲折、轉彎，更是通往高雄甲仙的交通要道，大型車輛往返頻繁，修復工程有急迫性。

謝忠和指出，工程從即日起到7月中旬，每天早上到傍晚時段，實施單線雙向管制通行，會傾全力修復邊坡，在颱風季節前完成。

謝忠和強調，去年邊坡土石滑落到路面，一度危及行車安全，動員搶通後，藉由空拍勘災，發現植被受損嚴重，經實地踏查、確認，啟動修復計畫。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/