台東大波池水位降 最佳「下酒菜」現身啦

2019-05-11 17:29

［記者陳賢義／台東報導］台東池上鄉大波池湖光明媚，搖乘竹筏航行在湖面上，更是心曠神怡，近日水位略降現出小確幸，一顆顆石、田螺冒出頭，在地阿美族阿嬤紛紛相約撿拾，個個滿載而歸，帶回清洗乾淨，熱炒起鍋前加上九層塔就是一盤下酒佳餚，美味又不花錢。

大坡池動、植物生態相當豐富，園區內時可見釣客悠閒揮竿，漁穫紅燒、乾煎或煮湯，肥美又鮮甜；或有三五好友相約，划船暢遊大坡池的風光明媚。近日大坡池水位下降，石螺、田螺全都冒出頭，2位阿美族阿嬤一早相約，彎著腰在池畔忙碌撿拾。阿嬤說，小時候家境不好，田螺、野菜和大波池的魚是餵養全家大小的美食，趁著池水下降來撿拾，彷回到小時候，很懷念；撿拾的田螺回家洗淨，再加些九層塔熱炒就是一盤下酒佳餚了，如果收穫量大，還能送給親朋友好共享。

在地居民說，石螺的外殼呈深綠色、暗黑或黃色，形狀略長也有橢圓形的，體形比田螺略小，多附在水中石頭等硬物上，加上螺殼堅硬所以被稱為石螺。石螺是營養豐富的風味美食，肉質爽脆，味鮮香甜，含有蛋白質等營養物質，促進食欲的功效。小可煮湯成青色湯甘甜，拇指大的可炒食，而一般的吃喜都偏好原味鮮炒。

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