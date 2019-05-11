讚！ 拍攝海陸訓練照片 國軍新聞官奪國際攝影大獎

國防部軍聞社所屬新聞官陳軍均上尉，採訪拍攝今年海軍陸戰隊長距離行軍訓練，榮獲國際攝影IPA（International Photography Awards）兩項「榮譽提名（Honorable Mention）」的獎項肯定。（圖取自軍聞社）

2019-05-11 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕目前服務於軍聞社的新聞官陳軍均上尉，採訪拍攝今年「兵科基地長距離行軍訓練」訓練照片，榮獲國際攝影獎IPA（International Photography Awards）兩個類別的獎項肯定。陳軍均表示，參與比賽的動機，是希望結合工作與專業，記錄下訓練的真實過程，讓更多人看見官兵守護家園的精神。

根據《軍聞社》報導，去年以「On the way」作品參加PX3（法國巴黎 Prix de la Photographie Paris攝影大賽）歐洲大型攝影比賽獲得「銀牌獎」肯定的陳軍均，今年以「兵科基地長距離行軍訓練」訓練照片，以獨特的光影反射、輪廓和特殊技術表現，獲得國際攝影獎IPA兩項「榮譽提名（Honorable Mention）」肯定，讓國軍精實訓練的一面，再次於國際舞台上發光。

報導指出，國際攝影獎IPA今年以街頭攝影（Street Photography）為主題，強調以城市景觀的隨機時刻，邀集世界各地攝影師用鏡頭展示各地現實生活一面，陳軍均的作品以國軍角度切入，傳達國軍平時的生活與訓練，其精神就是與民眾在一起。

陳軍均表示，得獎的照片是他在屏東恆春鄉道上，拍攝行軍的陸戰隊官兵，透過空中俯瞰，拍下官兵行軍時在街道上所留的長影；另一個角度投射的影子，仍可看出官兵背負的建制武器。

陳軍均說，這張照片除展現台灣的街景外，最重要就是傳達國軍保衛國家的英勇模樣給評審與全世界知道，他參與比賽的動機，是希望結合工作與專業，記錄下訓練的真實過程，讓更多人能看到官兵守護家園的精神。

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