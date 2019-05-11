1人連借52天！市民活動中心管理漏洞多 議員轟：淪私人客廳

2019-05-11 17:42

〔記者何玉華／新北報導〕新北市有近400座的市民活動中心，提供市民日常活動使用，不過，有人一借長達52天，市議員張維倩指出，管理規則存在許多模糊空間，讓許多里長飽受人情壓力，甚至還有借用了場地只是泡茶、喝酒、聊天，淪為私人聯誼的客廳，造成其他有需要民眾的不便。

民政局長柯慶忠說，市民活動中心由各區公所管理，依市民活動心中設置管理要點規定。依規定，有些研習課程一期約4個月租期，還有婚禮或宗教活動都很早就定案，因此，因特定用途申請使用，可以在6個月內預租，給市民方便使用。

張維倩指出，她接獲民眾陳情，連上新北市場地租借網查詢，才發現新北市的網頁雖然美觀漂亮，但連結呈現的內容卻無法向台北市一樣直接線上預約，感慨與台北市科技化的程度落差太大；此外，有民眾認為里長借用就符合公務使用優先，且不用繳交場地費，因此「盧」里長幫忙借，造成不少困擾。

張維倩說，場地申請必須60天內，但她調閱資料發現有人已經借到9月27日，雖說有特定用途這項規定，但「唱歌教學」怎麼會是特定用途？還有同一人一借就是52天，場地的使用時間跟場次應該要控管，否則將形成管理漏洞。

柯慶忠說，會督促公所在申請審核的時候注意；實務上，若同一時段申請人數多，公所會協調，協調不成，以抽籤決定；他允諾在3週內彙整各公所提報市民活動中心使用的情形，進行檢討。

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