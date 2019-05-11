台鐵7至9月再推9郵輪式列車行程 帶旅客遊3大金針花海

2019-05-11 13:20

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵今年7月至9月將推出9款不同特色的郵輪式列車行程，除了安排夏季賞鯨、玉井芒果季等季節活動外，更有深入體驗鐵道的特色之旅，像是在新豐站舉辦咖啡品味活動，看老站房變身時尚咖啡廳；前往屏東潮州基地，祕境探訪鐵道小祕密等。

台鐵局表示，郵輪式列車套裝行程包含交通、膳食、住宿、景點參觀、專人導覽等，對於平日忙碌無暇規劃旅遊行程的民眾，是項省心的選擇。為便利旅客及早安排假期，每趟行程售票日期皆為出發日前3個月開賣，相關行程將陸續於台鐵局網站公告。

台鐵局表示，這次郵輪式列車行程仍非常多元，包含7月20日出發的「花蓮賞鯨、太魯閣白楊步道、市區懷舊巡禮」，帶旅客走訪二結穀倉稻農文化館、布洛灣遊憩區、花蓮賞鯨等；7月27日出發的「最美鐵道咖啡、台南古城遊、玉井芒果季」，帶旅客參加鐵道咖啡鑑賞會，走訪林百貨、孔廟商圈、台南美術二館等地；8月3日出發的「外澳海灘、花蓮海之旅、林田山森呼吸」，則會造訪遠雄海洋公園、新社梯田、林田山林業文化園區、花蓮文創園區等地等。

另外，夏季金針花盛開季節，郵輪式列車分別安排北、中、南3地出發，探訪台東太麻里、花蓮六十石山、花蓮赤柯山等金針花3大聖地。包含8月10日南部出發的「陽光小站、台東太麻里金針花季、枋野祕境小站」行程造訪台鐵潮州車輛基地、太麻里金針花季、台東海濱公園、台東森林公園、琵琶湖及枋野站等；8月17日北部出發的「宜蘭大溪海岸、花蓮六十石山金針花季、池上米鄉」行程，走訪六十石山金針花季、池上大波地、多力米故事館等地等；8月23日中部出發「花蓮兆豐農場、赤柯山金針花季、米棧古道 」行程，走訪草嶺慶雲宮、赤柯山金針花海、新光兆豐休閒農場、米棧古道、立川漁場及崇德沙灘等地。

台鐵局表示，金針花季行程每年推出都是開賣即秒殺，3趟不同行程每人6950元起，提醒有興趣民眾預訂請早以免向隅。

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