高市國小同班13生發燒請假 傳老師怕寫報告要家長封口

2019-05-11 10:35

［記者黃旭磊／高雄報導］國小同班有13生發燒請假，其中6人確診B型流感，老師疑傳line給家長要求封口，否則「事後要寫很多報告」。

某偏鄉國小前晚（10日）6點許，回報高雄市疾病管制處當天有12名學生生病請假，官員查出9日至10日，全班29人有13人出現發燒、咳嗽等上呼吸道症狀，其中6人經醫師診斷為B型流感。

高雄市疾病管制處長潘炤穎說，10日晚間7點公文通知校方，要求落實防疫措施，週末期間持續追蹤學生健康狀況，並進行環境大消毒遏止疫情擴大。

校方回報疫情期間，據傳家長用line詢問情形，老師回傳「拜託家長一件事，班上病情若自行管理，不再擴散就好，請不要四處宣傳，造成恐慌，若再引起非議怕事後要寫很多報告，或照（造）成許多不必要麻煩，拜託！拜託！！！！」

疾管處派員至校園消毒；潘炤穎表示，校方依規定於24小時內通報疫情，至於老師於私群傳訊息是否涉及延遲通報，導致拒絕、規避或妨礙疫情處理，將於下週一上班日清查出勤及就醫紀錄，如經查證屬實，將依法進行裁處。（12:02更新）

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