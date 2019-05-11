自閉症女孩用鍵盤敲出...「感謝媽媽對我不離不棄的愛」

2019-05-11 10:47

〔記者翁聿煌／新北報導〕母親節到了，大部分的子女都會用言語告訴媽媽「我愛您」，但是這對自幼患有自閉症的賴櫟安很困難；所以她用鍵盤敲出「感謝媽媽對我不離不棄的愛」，看在媽媽呂尹汝心中，只能讓淚水留在眼中，要堅定陪著愛女走下去；賴櫟安積極向上的學習態度，被新店高中提報今年的「總統教育獎」，也照亮媽媽一路愛相隨的偉大身影。

18歲的賴櫟安是新店高中3年級學生，雖然是自閉兒，但她在班上受到老師和同學們的體貼與關懷，讓她每天都想要去上學，賴櫟安無法用言語表達自己的需求，必須透過電腦打字與外界溝通，大家從她的文字中感受到，努力克服自閉症帶給她的身心限制，和她追求卓越、奮戰不懈的毅力。

賴櫟安的作文3度榮獲文化部「文薈獎」-全國身心障礙者文藝獎，在題目為最美麗的風景－「大樹底下 生命奇蹟」中，她寫道「打從出娘胎，我的腦神經線就搭錯線，所有的錯誤自此開始，我的聰慧無人知曉，我的情感無處可發，我的五感全被打入冷宮，人生頓時成黑白電影，我抗議大哭、搗蛋都沒用」，櫟安被以為有智能障礙，國小和國中都被安置在特教班就讀，讓她自覺人生無望。

所幸她有一個永不放棄的媽媽，瘋狂為她安排早療課程，「一週七天我有六天在上各種不同類型早療課程，舉凡認知、語言、感統、職能、音樂治療、寵物治療等等，都是我每週每天必練的武功秘笈，還曾經有個機構要求我每天在家翻50個以上的跟斗」，因為機構的顧問說「會翻才有救，多翻可以活絡大腦」。

呂尹汝在櫟安小五時幫她找到一扇與世界連結的窗口，就是帶她學會用電腦打字與人溝通，櫟安的生命豁然開朗，用文字證明自己的存在和價值，以及她看待世界的不同角度，塑造出繪畫風格的獨特性，搭配她洗練優美的文字，讓櫟安的才華受到各界肯定，也讓她愈來愈有自信。

賴櫟安曾獲加拿大第8屆世界自閉症節青少年視覺藝術第2名，並在校內外多次舉辦畫展讓更多人了解自閉症者的天空，她透過打字寫下「萬物慈悲，感動人們讓自閉改觀。」即使生命遭逢許多困頓，櫟安依然相信世界有愛，激勵自己在病症中努力奮鬥，犧牲假期到各地協助自閉症家庭、參與相關活動，永遠站在櫟安身後的呂尹汝，則是她最有力的靠山、最溫暖的港灣，櫟安認真地用鍵盤敲出「感謝媽媽對我不離不棄的愛」。

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