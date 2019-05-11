網友爆高雄垃圾車播放拜票錄音 環保局： 不可能

2019-05-11 10:29

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市長韓國瑜上任後爭議不斷，除了家臣變高官外，又被網友爆出高雄市的垃圾車竟在街頭收取垃圾時，播放特定政黨立委侯選人拜票錄音，讓網友不禁質疑「原來垃圾車的廣播可以當廣告出租」。

對此，高市環保局副局長吳家安直呼「不可能」，他表示，市府秉持行政中立的立場，絕不可能為特定政黨候選人服務，且垃圾車的播放的錄音檔都是全市一致，更不可能單就某一選區播放特定錄音，對網友爆料內容，將派員清查。

網友heavnbird 在PTT問卦，指自己住在發財市（暗指高雄），非常好奇別的縣市的垃圾車音樂除了少女的祈禱、給愛麗絲之外，一樣會有穿插政令宣導廣播嗎？宣導防登革熱、防洪等，但是最近很不一樣，廣播內容變成某個跟市長合影掛看板的立委候選人的「拜託拜託」，感覺比穿梭在馬路上的競選車還好用。

PO文一出引發網友熱議，紛紛留言指「發財市不意外啦！」還酸韓國瑜「這題我們請垃圾局長出來回答」，不過也有網友指出，不是垃圾車播放特定政黨立委侯選人拜票錄音，而是立委侯選人的宣傳車跟在垃圾車後面，拜票錄音放得很大聲造成誤會。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/