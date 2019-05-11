台中跳了一個國中生... 萬名學生連署挺性平教育不翻案

2019-05-11 06:57

〔記者林曉雲／台北報導〕近日一名台中國中生因長期受到同學的霸凌，最終因「愛滋病同性戀」的嘲諷，從學校4樓一躍而下，震驚社會。近萬名學生以連署方式力挺性平教育，他們表示，身為學生的他們擔憂，將認識及尊重同志的內容退出國中小校園，恐加劇校園霸凌的問題。

發起連署的課審會學生委員、政大政治系學生廖浩翔表示，立法院預計在5月14日協商同婚法案，5月17日表決。關於婚姻能否平權，恐怕還有變數，而性平教育的議題又和同婚綁在一塊。對此，學生們還可以做更多，包括打電話給自己選區的立委，表達支持政院版的同婚草案，以及希望委員能守護教育部所發佈的《性別平等教育法施行細則》第13條，不予以審查。

學生們響應婚姻平權大平台的動員，5月14日與5月17日一起在立法院外，守護婚姻平權，也可以現場表達支持性平教育的訴求，活動如連結，有志之士還可以報名志工，如果沒辦法到場參與，也請幫忙分享，希望拉更多人來到會場，日後也一起關心性平教育的動態！

萬名學生們認為，不論是公投前後，或是最近的討論，都能看見學生的聲音是被遺忘的，學生們總一直被部分家長、各式團體給代表，但完整實施性平教育，其實是學生意見中的最大公約數。因此連署學生們疾呼，當此等字詞被學生拿來貶抑他人，就已顯示學生理所當然地認為同志為次等的，而能拿來作為嘲笑之語。由台中跳了一名國中生的案例，認識及尊重同志之教育，已是刻不容緩，絕對不能退出國中小校園。

學生們能理解部分家長對於性平教育的焦慮，尤其公投前後，各類訊息流竄於各類媒體中，似是而非，難免讓家長覺得恐懼萬分。但他們想請家長放心，性平教育的擬定與實施，已有學者與老師的把關；學生們並不會因為學校教了認識並尊重同志，就變成同志，或嘗試多元情慾。況且，就他們所知，最近的氛圍已連帶影響部分老師的教學，使老師消極地不和學生討論尊重同志的議題。

連署呼籲教育部積極澄清不實消息，並以宣導、親職座談等形式，主動與家長對話、解惑。切勿讓誤解與謠傳，犧牲學生知的權利，甚至埋下霸凌的種子。

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