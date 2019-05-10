台灣首座攝影圖書館開幕 免費開放的攝影學習平台

2019-05-10 21:38

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣第一家攝影圖書館「Lightbox攝影圖書室」，今在台北市溫羅町商圈正式開幕！創辦人曹良賓表示，圖書室將敞開大門，歡迎民眾到這個非營利的攝影圖書館，自由和免費地認識攝影，圖書館可容納1萬本書，舉辦100人規模的講座活動。

「Lightbox攝影圖書室」是由民間自主發起、非營利的攝影專門圖書館。為了保存台灣的攝影文化資產、推廣攝影教育，成立3年來堅持「free to all」的精神，免費與大眾分享圖書室募集的攝影館藏，其中包含許多具歷史意義、絕版、珍稀的書籍，並舉辦免費講座活動，吸引了8000位以上國內外藝文愛好者踴躍參與，為了回應大眾熱烈的需求，新館採取挑高、友善、無障礙的設計，打造一個不分男女老少，都能共同學習的藝文空間。

Lightbox攝影圖書室新館今開幕，圖書室精選經典館藏，包含紀錄台灣舞台車文化《Singers&Stages》、80年代的報導文學經典，現已絕版的全套《人間》雜誌，由立委尤美女和林昶佐進行上架。更值得一提的是，圖書室的最老館藏是1908年由日治時代台灣總督府出版的「台灣寫真帖」，也伴隨著新館開幕，開放民眾自由閱覽，可透過老照片感受百年前的台灣地貌與民情。

除了藏書區和閱讀區外，圖書館增設半戶外交流空間，讓大家能輕鬆地與同好交流和討論攝影。此外，也規劃完整的書展空間，以舉辦主題書展，分門別類介紹經典攝影書。另在軟體方面，Lightbox團隊規劃與各級學校合作，補充現階段影像教育的不足。並定期舉辦「攝影office hour（諮詢時間）」，儘可能解答民眾各方面的攝影疑問。

創辦人曹良賓表示，Lightbox攝影圖書室自開幕以來，以「共構、共享」為核心精神，圖書室藏書由300多位捐書人捐贈，營運經費亦來自民眾捐款與政府補助，Lightbox團隊在今年2月發起群眾集資計畫，目前裝修費仍短缺一半約200萬元，但依過去經驗，他相信台灣社會能夠支持一個非營利的藝文機構，希望民眾多支持共同打造屬於台灣人的攝影之家。Lightbox攝影圖書室新館的地址是台北市大安區羅斯福路三段269巷19號，開放時間為週二到週六13:00到20:00。

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