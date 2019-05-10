教師法修正三讀 教師團體：寫下最黑暗的一頁

2019-05-10 20:59

〔記者林曉雲／台北報導〕立法院今天完成教師法修正案的三讀程序，全國教育產業總工會理事長黃耀南直批，新版教師法是為台灣教育寫下最黑暗的一頁。全教產對於今日立院所做所為非常失望，也對教育部的作為感到痛心，親師合作、尊重教育專業，應該是全體國民的共識，而今，新教師法的修正，是將教師與家長分化、是將教師的工作權打到谷底，是我國教師最黑暗的一天，台灣未來的教育令人擔憂。

黃耀南表示，政府不依正常修法程序，先是順應人本及家長團體，利用媒體污名化老師，再將教師法的修法焦點全部放在「不適任教師」的處理上，教師法修正法案中的專審單位，由不具專業的校外人士組成，可隨意透過教評會處置教師的去留，將教師的專業、工作權視若無物。

黃耀南指出，在新版教師法中，教師在授課過程中如果任意被學生指控霸凌學生，便能透過不具專業的專審會剝奪其工作權，然學生的管教該如何進行？管教的紅線又在何處？只要學生指控、家長放爆料，教師將面臨沒有工作的威脅。教育部只想著如何將教師趕出校園，卻不想如何改善教學現場？這對國家教育將是多大的傷害？所謂管教的紅線在哪裡？當歐美國家可以立法要求學生不帶手機、霸凌觸犯校規的孩子可以由家長帶回管教時，請問我國高中以下教師要如何面對愈來愈自我的學生及家長？這對其他認真向學的孩子又是多大的傷害？

全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，爭議之處仍有很多，諸如教評會增聘外部人員是否妥當、是否真能解決問題等關鍵爭議有待釐清，這次修法，教育部原本說只處理不適任教師部分，現在卻包裹對中小學教師不利的條文，實有背信之嫌。

張旭政質疑第33條空白授權教育部逕行訂定專業發展方式。未來恐扼殺教師多元的專業發展空間，全教總表達強烈反對。此外，將中小學教師與大專教師就共同權益事項「進行切割」，像是中小學教評會處理性平、體罰霸凌要有外部委員，大專卻不用；又如大專院校申評會教師組織代表非由地方教師會派出，卻是由大專同級教師會派出，此等做法顯有歧視中小學教師之嫌。

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