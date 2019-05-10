天氣好轉了！週六全台回暖 中南部高溫上看32度

2019-05-10 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕明天（11日）隨著鋒面遠離，全台天氣轉穩定，僅迎風面的東半部地區仍有局部短暫陣雨，各地氣溫也將明顯回升。

《中央氣象局》預報，明天北部上半天雲量仍偏多，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後南部地區及中部以北山區有局部短暫雷陣雨。

「天氣風險公司」指出，本週末（11、12日）明顯回溫，中午前後開始有點悶熱，和前幾天反差很大，提醒民眾注意溫度變化；至於下週平日，天氣雖然較為晴朗，但午後陣雨的情況可能會增多。

溫度方面，明天北部及東半部氣溫將持續回升，高溫約27至30度，中南部高溫可達31、32度，體感較為溫暖，清晨各地低溫則是22至24度。

紫外線方面，明天台北市、基隆市達中量級；新北市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣市、苗栗縣達高量級；其他縣市均達過量級，民眾在外出前記得做好防曬措施。

空氣品質方面，明天宜蘭、花東為「良好」等級；北部、竹苗及金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏及馬祖為「橘色提醒」等級。

另外，位於關島東南東方海面的熱帶性低氣壓，10日下午2點的中心位置距離鵝鑾鼻東南東方約4600公里的海面上，向西北西移動，對台灣沒有影響。

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