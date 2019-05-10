台南營養午餐額度六都最低 教局說緣由：質量最有保障

2019-05-10 22:58

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員蔡筱薇今天質疑台南市學童營養午餐每天每人的平均額度為36元，是六都最低，要求市府「再怎麼窮，也不能餓到孩子。」不過，台南市教育局說明緣由，指台南市自辦比例是六都最高，質、量及營養有保障。

蔡筱薇今天在市政總質詢中，針對學童營養午餐提出質詢，她說，根據統計，六都學童營養午餐每天每人的平均額度桃園45元、台中45元、台北60元、新北46元、高雄50元，而台南為36元，是六都最低。

她說，應提升南市學童基本飲食權益，市府應審酌財政，適度讓學童營養午餐的額度有所提升。她提議市府應編列經費補助每名學童每天4元的食材費，也就是從36元提升至40元，估計1年經費約9600餘萬元。

黃偉哲說，包括費用偏低是出自經費有限或是物價問題，以及菜色跟其他縣市相比是否遜色、菜單是否營養均衡等，市府會來檢討改善。

教育局長鄭新輝則補充說明指出，全國外訂餐盒最高的是台北市，外訂餐盒因有利潤考量，所以收費較高，台南雖然只有36元，但學校午餐自辦比例為六都中最高，高達92％來自公營廚房供應，收費全數用在學童午餐，加上台南是農業產區，食材資源相對平價。

另外，經費來源部分，學校採購國產生鮮食材可請領獎勵金，自辦午餐小型學校也可補助10至28萬元不等的營運經費，加上各校菜單皆經營養師開立，或輔導營養師審查通過後使用，質、量及營養把關均有保障。

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