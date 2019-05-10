新北某高中驚傳男師性騷男學生 校方調查中

2019-05-10 17:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立某高中驚傳有男老師利用私下管教機會，涉嫌性騒擾男學生事件，校方獲學生投訴後，校方召開性別平等教育委員會確定成案，要求男師立即停聘接受調查，但男師在臉書上喊冤，指因為自己對學生十分嚴厲，遭學生挾怨報復。

教育局表示，學校接獲該校有老師對男學生發生疑似性騒擾事件，校方立刻進行校安通報，並移送校內性平會依性別平等教育法等相關規定調查，調查期間教師先行停聘，避免與學生接觸，現調查訪談完畢，刻正撰寫調查報告中，校長指此事尚無調查結果，不宜先認定真相為何。

據指出，有男學生上個月向學校投訴，該名男老師利用課後輔導機會，以學生表現不佳為由，將學生找進小房間「開導」，趁機用手觸摸學生下體，令學生感到極度不適，經學校訪查，有3、5個學生表示發生類似情況，校方十分震驚，採取明快處置，立即停聘該名老師，並要求老師停職期間，不得以任何方式聯繫相關學生，以免影響調查。

該名已婚老師為班級導師，在校任教已10餘年，因為教學認真、對學生要求嚴格，積極參與社團活動，頗獲家長及學生好評，該名老師被停職後，曾透過臉書向校內同仁喊冤，表示自己絕未做出逾越分寸之事，應該是他對特定學生要求嚴格，才發生學生挾怨報復事件。

此事發生後，校園顯得異常平靜，沒有學生在「靠北X中」、或是PTT等網路發表評論或幹譙，教職員和學生則是私下議論紛紛，熟悉該名老師的同事都認為「不可能」，但是因為承認被性騒擾的學生不只一個人，讓事情變成羅生門，大家希望全案盡快水落石出，讓校園趕快恢復平靜。

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