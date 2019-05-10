松茂林道3.5K坍塌困2山友 高繞助援成功

2019-05-10 17:42

〔記者彭健禮／苗栗報導〕受梅雨鋒面連續報到影響，雪霸國家公園區內大小劍線（雪劍線）聯外道路松茂林道有多處土石崩塌，其中3.5K處山壁有高百公尺、寬40公尺的坍塌，雪霸處已於昨天公告暫停入園；不過，有2名於公告前入園的山友行經受困，雪霸處巡山員、保七總隊第五大隊及台中市消防局梨山分隊，利用高繞方式今天協助引導出來。

雪霸處說，園區內大小劍線（雪劍線）的聯外道路松茂林道，於1.9K、2K、3.5K等處，有多處土石崩塌，其中林道約3.5K處山壁有高百公尺、寬40公尺的坍塌，完全無法通行；雪霸處已公告8日起暫停經由松茂林道進出大小劍線入園登山活動，路線原已核發的入園許可證，依據國家公園法相關規定予以廢止。

雪霸處副處長鄭瑞昌說，雪霸處透過入園系統，主動發現尚有2名山友在大小劍山內，可能會因為松茂林道的坍崩會受困，昨天就啟動助援行動計畫，也感謝老天爺今天賞臉，天氣放晴，上午9點多接觸到山友，在雪霸巡山員、保七總隊第五大隊、中消梨山分隊通力合作下，協助山友通過松茂林道3.5K的崩塌地形，人員平安。

鄭瑞昌說，雪霸處將待雨勢停歇且地質稍為穩定後進行坍方之清理及3.5K處高繞路線之探勘，再視災害復原情形於雪霸處網站公告恢復入園時間，敬請山友暫勿前往松茂林道以免發生危險。

自由時報

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