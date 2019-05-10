花蓮日本盛岡山車遊行「降級主辦」 挨轟失禮

2019-05-10 18:54

〔記者王峻祺／花蓮報導〕日本岩手縣盛岡市以百年「盛岡山車祭」聞名，因為與花蓮縣建立了長達17年友誼，期間3度來台，將豪華絢爛的迎神祭典山車移師花蓮遊行，原定今年11月要第4度包機訪花，但主辦權一度由縣府「降級」市公所，消息傳回日方後引發譁然，外界也批「失禮」，縣府經協調，僅鬆口評估雙方簽訂觀光協定可行性，年底花車主辦權仍沒有結論。

盛岡市分別於2002年、2007年及2016年應邀到花蓮舉辦傳統山車大遊行，4米高山車加上百名身著半纏腰掛、足穿草履的日本壯士，賣力移動車身，搭配鑼鼓喧天的大小鼓樂及橫笛伴奏，場面壯觀震撼，前副總統呂秀蓮還曾專程到花蓮參觀。

盛岡山車原訂今年11月第4度包機到花蓮遊行，但接待層級卻從原本的縣府降為市公所，觀光處還發出聲明強調，踩街活動將由「花蓮市公所」主辦，縣府觀光處全力協助，作為「指導單位。」

但改換主辦層級消息一出，引起花蓮觀光業界和日本友人憂心，更直言「太失禮」。花蓮縣觀光產官界大老葉陳錦及許兆麟等人，也紛紛出面協調說，年度觀光盛事層級應拉至縣府高度，盛岡送花蓮厚禮應好好珍惜，才能帶動雙方觀光效益。

縣議員莊枝財也批評，主辦層級不同，投入的經費來源也不一樣，山車踩街已是歷年花蓮觀光大事，受台日兩國民眾矚目，如今降級舉辦完全不對等，外界觀感確實不好，有失顏面，將在下周一定期大會中提出質詢。

盛岡市觀光交流課課長補佐真田伸9日也偕同盛岡山車推進會副幹事長谷藤喜美男、名鐵光旅行社東北營業本部部長川村勳等人，拜會花蓮縣長徐榛蔚尋求支持，雙方雖重新討論年底盛岡山車遊行活動，但縣府僅評估簽訂觀光協定的可行性，並未提及由什麼層級擔任主辦方。

觀光處長唐玉書說，盛岡市長谷藤裕明1月曾訪花蓮，表達將與花蓮市簽訂友好城市協定，也規劃年底再次到花蓮辦理盛岡山車踩街活動，花蓮市長魏嘉賢於3月拜會縣長討論山車活動相關事宜時，已決議踩街活動由「花蓮市公所」主辦，觀光處作為指導單位，將全力協助，目前仍尊重市公所決定。

花蓮市公所說，相信盛岡山車來花蓮踩街遊行，將為花蓮再掀一波觀光旅遊熱潮，也會全力協助並邀請觀光業者一起投入資源，做好這場國際文化交流盛會，至於最後由誰統籌主辦，目前不便再作回應。

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