土檨仔又熟了！ 167線鹿草段5/18再封路打芒果

2019-05-10 13:25

［記者林宜樟／嘉義報導］縣道167線鹿草段兩側有數百棵土芒果樹，嘉義縣鹿草鄉公所近年來每年封路一次舉辦「採芒趣」活動，讓民眾自行採果；鄉長楊秀玉說，今年因氣候異常，芒果樹結果時間不一，4月13日舉辦採果活動後，最近又有不少土芒果成熟，因此決定在5月18日早上再次封路，邀請民眾再來打芒果，到鹿草鄉一遊。

縣道167線旁芒果樹產權為鹿草鄉公所，4年前開始每年封路一次開放民眾採果；楊秀玉說，俗稱「土檨仔」的土芒果，今年因氣候忽暖忽冷，4月觀察時已有不少結果，但也有不少還只是小果，甚至還剛開花，為避免芒果掉落影響交通安全，因此當時決定辦理活動。

最近縣道167線上約3公里長的兩側土芒果又有不少成熟，不少鄉親反映詢問是否可採，楊秀玉決定再辦一次採芒趣，今天向鹿草鄉代表會報告；楊秀玉說，採芒趣封路時間為5月18日早上8點到11點，民眾自備工具前來即可。

楊秀玉說，活動辦理時間該167線鹿草段封閉約2公里，禁止各類車輛通行，交管人員會引導走外環道等替代道路，並提供交通接駁車讓採芒果的民眾搭乘，由於本次活動經費不足，並未設置臨時廁所，民眾可到鄰近的鹿草鄉立殯儀館等處使用。

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