鹿草封路「採芒趣」 現場DIY檨仔青

2019-04-13 14:06

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣鹿草鄉公所今天上午在嘉167線道封路舉辦「採芒趣」，民眾自製採芒果工具，大人小孩同心協力採芒果，現場還DIY檨仔青，採完青芒果動手製作檨仔青，大家樂在其中。

167線道嘉義監獄前約3公里路段，兩旁有數百棵土芒果行道樹，鹿草鄉公所每年4月會封閉約2公里路段開放民眾採果，「卡檨仔採芒趣」已成了鹿草的特色活動之一。

今天一早不少民眾攜家帶眷來卡檨仔，採果工具則是琳瑯滿目，有自製的保特瓶環保工具，也有竹竿、掛鉤和網子，比比看誰省力省時又採的多，沒有比賽的火藥味，現場趣味十足。

現場的DIY檨仔青攤位，讓民眾自己削果，自己醃製帶回家，志工則從旁協助調製各式口味，依各人喜好加入梅粉、蒜頭或醬油。

縣長翁章梁、立委蔡易餘、鹿草鄉長楊秀玉也人手一支竹竿，跟著大家採果。

翁章梁指出，土芒果是老一輩最愛吃的水果之一，現在的芒果經過改良，又大又甜，但少了芒果味，像鹿草鄉這種俗稱土檨仔的土芒果已經不多了，這種古早味、甜中帶酸的好滋味也就特別令人懷念。

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