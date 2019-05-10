國中會考倒數一週 屏縣教育處籲考生保持平常心

2019-05-10 12:19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今年的國中教育會考將於下週六、日，5月18日、19日登場，屏東區有7365位考生報名，比去年少近700名；考試倒數一週，除各校舉辦祈福活動外，屏東縣教育處也呼籲考生保持平常心，睡眠和作息都要正常，才能以最好的狀態應試。

屏東區的考生將分別在屏北高中、屏東高中、屏東女中、屏東高工、內埔農工、潮州高中、東港海事、佳冬高農、恆春工商、琉球國中等10所學校設置的考場應試。考前一天即5月17日下午3點至5點開放考生查看試場。

今年國中教育會考屏東考區的試務工作由屏東女中負責，18日（星期六）上午考科為社會科和數學科，下午考科為國文科及寫作測驗；19日（星期日）上午考科為自然科、英語科（閱讀及聽力）。

考試只剩倒數一星期，縣內許多國中為學生舉辦祈福活動，今天（10日）長治鄉公所就在長治國中舉辦「文昌護佑．包粽祈福」活動，現場由全體考生依序敲響鑼聲，在金榜題名祈福牆掛上寫著自己理想學校的祈福卡，並走過狀元門，盼考運亨通，帶來好兆頭。

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