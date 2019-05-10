基隆推動「資收大軍」 招募61名弱勢個體戶

2019-05-10 12:05

〔記者林欣漢／基隆報導〕景氣不好，路上常有弱勢個體戶在撿拾資源回收，基隆市環保局推動「資收大軍」計畫，雇用中高齡等弱勢個體戶為臨時工，協助資源回收分類及環境清潔維護等工作，每月提供約3000元的補助，目前已雇用61人。

環保局清潔隊長潘家齊指出，近期資源回收物回收價格下跌，導致資收個體戶收入下降，家庭生計遭受衝擊，環保局爭取環保署補助，優先雇用弱勢家庭成員及中高齡者，組成「資收大軍」，主要工作為協助區里資源回收站整理資源回收物及維護環境衛生，並宣導里民及社區住戶確實分類，每人每月工時25小時，提供約3000元的補貼，不無小補。

環保局長賴煥鈜表示，這些個體戶大多是低收入戶或是經濟生活困苦、身障、高齡或遭逢家變的個體戶，有不少令人動容的個案，如獨居於中山區的59歲劉姓婦人，每個月平均回收量約1200公斤，約有5000多元的變賣收入，有時還會參與廟會活動打零工，賺取微薄物資及工錢，加入資收大軍後，她相當感謝環保局的暖心關懷，協助減輕經濟壓力。

另外一名住在七堵正光公園旁的林姓婦人，每月平均回收量約1500公斤，但她多年來一直把回收物堆置在住家門口，環境髒亂，鄰居怨聲載道，屢次投訴仍未改善，經環保局勸說加入資收大軍，她允諾不會再囤積堆置，也對造成鄰居的困擾，深感歉意，未來也會持續配合相關規定，執行資源回收及環境整理相關工作。

賴煥鈜說，「資收大軍」計畫除了讓資源回收工作能得到具體成效，增加清潔隊人手，也能幫助第一線的經濟弱勢個體戶增加收入，未來會積極爭取相關經費，持續提供必要協助，也希望他們落實自主管理，維持好居家環境整潔，以提升資源回收工作者的形象，環保局也會不定期派員抽查，若有未依規定且經限期仍未改善者，將撤銷其資收大軍資格並依法告發。

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