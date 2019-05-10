盆栽被打翻母女竟拿掃把爆打狗 影片引起眾怒被肉搜

2019-05-10 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕網友日前PO出一段影片，一對母女拿著掃把狠狠打著一隻小黃狗，該行徑被人出聲制止，不料這對母女仍不罷手，影片引起網友憤怒，紛紛撻伐這種虐狗行為，甚至還有網友肉搜出該名母女。

綜合媒體報導，高雄林園一對母女疑似因為不滿家門口的盆栽被鄰居家的小黃狗打翻，竟拿出掃把狠打到掃把都斷頭，可見出手力道絲毫不手軟，甚至不理會外人勸阻，被網友痛批虐狗行徑太惡劣。

《ETtoday》報導，虐狗的女兒表示，該隻小黃狗連續3個月來不斷破壞媽媽放在門口心愛的盆栽，這段時間有向狗主人溝通，要求將狗栓好，不過狗主人卻撇清關係，不認這隻小黃狗，於是盆栽再度被破壞時媽媽才會氣急敗壞的打了小黃狗。

虐狗的女兒指出，該段影片是遭到狗主人設計，當時媽媽在打狗的時候，狗主人拿手機錄影，甚至喊著要「打乎死」，讓她質疑被挖洞設計。

據了解，目前警方及動保處已經積極介入處理當中，該受虐的小黃狗也已經被送往安全的地方，由於初步檢查小黃狗後並無傷勢，因此照《動保法》第30條開罰，打狗母女將面臨1萬5千元的罰款。

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