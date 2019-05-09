機場捷運營運兩年多已發生45起意外 理賠68萬餘元

2019-05-09 23:09

［記者謝武雄／桃園報導］桃園機場捷運通車兩年多，準點率高達99.7％；市議員黃敬平今天質詢時卻爆料，機捷通車後傷害事故不斷，至今發生45起跌倒、夾傷、割傷等意外，已經理賠68萬餘元，另有一起理賠案件賠償金額高達83萬元，雖然還在商談，也暴露出機場捷運安全問題，請桃捷公司全面檢討。

桃捷公司表示，旅客在站內受傷區域以電扶梯發生的頻率最高，其中有些旅客攜帶大型行李旅客於電扶梯滾落受傷，其次則為高齡旅客攜帶大型行李或兩件以上行李，行走時因拖行行李未留意腳步及安全距離跌倒受傷，桃捷公司除了透過廣播及宣傳海報，提醒旅客多加留意安全，也加派站務人員及志工宣導。

另外去年11月10日來自香港一位7、80老婦人過閘門摔倒骨折案件，雖然老婦人受傷不重，但老婦人來台旅遊沒有健保，住院還要請看護照顧，全家旅遊行程也被耽誤，桃捷公司以83萬元和解，其中保險公司支付57萬元、桃捷公司26萬元。

黃敬平說，根據桃捷公司資料，45件送醫案件，分別是106年18件、107年26件、108年4件，目前已經理賠28件，送醫需理賠比率達58％，共理賠68萬8437元，其餘件數仍在協談中或未申請。

從旅客容易受傷的區域來劃分，在穿堂還有電扶梯發生的頻率最高，若以受傷型態來看，大多數是跌倒、夾傷、割傷等傷勢，表示在穿堂跟搭乘電扶梯的旅客安全，捷運公司需要加強。

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