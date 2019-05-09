有學校安排學生赴中共機構交流 教部認定違法：再犯開罰

2019-05-09 19:29

〔記者林曉雲／台北報導〕近日有學校教師以公假方式透過教育交流或文化之旅形式，接受中國的落地招待，另有大學校院與中國共青團校（涉屬中方黨政軍教育機關構）簽訂姐妹校等情事，教育部今天表示，教育部近日的確查獲有學校安排我國學生，赴具有中國共產黨色彩的媒體或機構作實習和交流，例如央視或人民日報等媒體，教育部已先要求學校改正，否則將依兩岸條例裁罰最高50萬元，且可連續處罰。

教育部國際及兩岸教育司科長賴信任表示，依行政院陸委會所轉現行兩岸政策指示，教育部於107年6月20日行文至各公私立大專校院，我國公私立科研機構及大專校院現職專任教師和相關人員，未經許可不得參與中國各項國家基金，也不得參與中國的國家重點研發計畫（含「千人計畫」、「萬人計畫」等）；我國現職公私立專任教師，亦不得應聘赴中國任教，教育部數度重申及提醒學校轉知所屬人員注意及遵循辦理。

賴信任表示，兩岸教育交流很頻繁，只要有人檢舉，教育部就特別去查察學校是否有違反相關法規之教育交流樣態，近日即查獲學校辦理赴中交流或進行實習活動，內容涉及與中方黨政軍機構合作或全數援用中方提供資料，已要求學校立即改正，後續會通函學校注意並強化監督，之後如有再犯，將依兩岸條例進行裁罰。

教育部並將再發文提醒各級學校，務必遵循現行兩岸法規及政策，辦理兩岸教育交流活動，勿落入統戰陷阱，並要求學校應強化自我監督，做好完整的審核及交流記錄，以備教育部查核，確保兩岸正常有序之教育交流。

教育部重申依據兩岸條例第33條之3規定，兩岸校際書約須報經教育部許可後進行，且不得違反法令規定或涉有政治性內容。另依兩岸條例第33條之1規定，我國人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得與中國之黨務、軍事、行政、具政治性機關、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關、團體為任何形式之合作行為。

賴信任強調，各項教育交流活動均不得違反兩岸條例、相關法規及現行政策，提醒學校強化自我監督，在辦理各項教育交流應注意活動目的、辦理單位、行程安排與文宣資料等，不應有政治目的及政治性內容，以及有損我方之尊嚴與立場。

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