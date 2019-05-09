6娃為便利媽迷手機追劇 創意發想奪法國發明展銅牌

2019-05-09 19:50

〔記者蘇孟娟／台中報導〕6個娃娃兵的創意發想，也能在國際發明展發光！

台中市星光國際幼兒園6位中大班學童，平時常看媽媽用手機追劇的不便，集體創意發想出「多功能可折疊紙杯墊」，除了是杯墊，還透過摺痕能變身手機架，設計摘下法國巴黎國際發明展銅牌，不但是大會年紀最小的參賽者，還奪下獎牌，全場驚豔。

星光幼兒園為鼓勵幼兒從小學習觀察、探索及思考、創造力，每週設計2節「發明課」，請來專業師資引導學童設法把創意、想法變成實務。

其中，年僅5、6歲的中大班學童王首承、郭昱琪、徐逸翔、游明諭、羅儒悌及林嘉亮等人，在課程中討論想發明的東西時，有人提及，看到媽媽都愛用手機或平板追劇，但手機、平板「很不聽話」，老是會滑下，引起熱烈迴響。王首承說，最後媽媽乾脆用手拿，但「手會酸」，游明諭甚至說，媽媽都把平板放腿上看「很不方便」；眾人你一言我一語，想發明「讓媽媽邊喝咖啡邊追劇」的設計。

學校總裁黃祖兒指出，起初學童對於如何設計追劇神器沒有概念，一次美術課玩摺紙時，有人折出眼罩，切割眼罩所需的雙眼空洞時，學童好奇疑問：能不能用在設計上？

黃祖兒說，課程由指導老師徐義權帶著孩子，設法將天馬行空的想法延伸可行性，包括引導學童思考利用摺紙與「要讓媽媽喝咖啡追劇」做聯結，大家發想出設計紙杯墊，仿製作眼罩時開出雙眼的孔洞時，若切割的紙不全部剪掉就可以成為手機的「靠山」等。

連開洞的造型從圓形、正方形、長方形等均讓學裡逐一試作，試出三角形最能支撐手機；但學童把手機放上紙杯墊後，因前方沒有阻擋設計手機還是會下滑；又經過多次討論與試驗，從放重物在前方雖擋住手機，卻又擋到螢幕，放輕物無法卡穩手機等，試到在紙墊前方再切割小的三角形摺起，成功固定手機，完成發明雛型。

黃祖兒說，原本僅是鼓勵學童發想創意，盼藉著引導學童把想法落實的過程學習解決問題的能力，因學童表現超乎想像，決定幫學童報名參加法國國際發明展，由學校教務長林品萱帶著6人的作品及學童對發明過程的解說影片前往參賽。

林品萱說，6人僅是幼兒園學童，是大會年紀最小的參賽者，引起不少評審好奇，沒想到8日傳來獲銅牌的好消息，讓師生振奮。

學童今天更開心地說，要趕快再自製一個銅牌紙杯墊，當成送給媽媽的母親節禮物。

校方指出，今年台灣發明代表團共有41人49件作品親赴法國巴黎參賽，展出12天，8日陸續頒獎，台灣代表隊榮獲7金、8銀、12銅，還有一項特別獎。

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