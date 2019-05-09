「畫」越書寫障礙 陳以荷勇奪北區美術班聯招榜首

2019-05-09 20:04

［記者洪美秀／新竹報導］小時候常把b看到d，也容易把片字寫反的新竹市建華國中美術班學生陳以荷，小學時被鑑定出有書寫障礙，讓她一度覺得受挫，但她卻在繪畫及藝術領域填補書寫障礙的缺陷，今年參加北區美術班術科聯招，在25所學校、800多名學生中拿到榜首，不管是素描、水彩、水墨和書法，都表現優異，可望順利進入第一志願師大附中美術班就讀。

「不是因為有希望才要努力，而是要努力，才會看見希望」，陳以荷說，從小因有書寫障礙，常不自覺寫錯字、認錯字，她必須比別人多花好幾倍時間學習，因此她知道「努力」的重要，即便要花多時間練習，努力就能帶來希望。

從小就展露藝術天任的陳以荷，小二就因畫了一幅畫，被老師拿去參賽得到新光三越繪畫比賽首獎，後來進入竹師附小美術班、再到建華國中美術班，更是獲獎無數，「繪畫是我紓壓的方式，更是發揮創意自我的舞台。」陳以荷說，小時候畫畫，有時畫人物時會忘了畫了一個手掌，有時圖畫的方向會左右相反，但她腦中繽紛色彩的奇想天堂，都在繪畫中得到紓解，在接近百張的獎狀中，陳以荷在藝術看見自己無限的可能。

媽媽總是說畢卡索、愛迪生或達文西，他們也有書寫或學習障礙，但這些並不會掩飾他們發揮才華，而媽媽也以手機常有訊號漏掉的情況鼓勵她，鼓勵她接受不完美的自己，而這些正向的思維，是她在繪畫遇見瓶頸時，最大的撫慰，如今拿到美術班術科聯招榜首，可說是給媽媽最棒的母親節禮物，因為有媽媽愛的鼓勵，才有她自在揮灑繪畫的空間。

陳以荷這次參加北區美術班聯招考試拿到榜首，其中素描94分、水彩91分、水墨97分、書法97分，幾乎是前3個組距最佳成績，她希望用作品告訴大家，一個會寫錯字、背不好英文單字、總是看來漫不經心、隨興隨意的人，在繪畫世界中，她可以全力發揮。

建華國中校長黃信騰說，陳以荷除從小在繪畫領域獲獎無數，更在語文演講領域獲獎，學業成績更是中上，甚至獲得新竹市AQ達人選拔第三名，她對挫折的忍受力及反省力很強，不避諱有書寫學習障礙，總是正向面對人生，如今拿到北區美術班術科聯招的榜首，相信她的人生一定會多彩繽紛。

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