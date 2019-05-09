基隆公車二信循環站整修鋪面防跌

2019-05-09 15:37

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市最重要的二信循環站，近日封閉一半候車亭整修鋪面，交通旅遊處表示，預計施工約需1個多月，採半半施工，完工後地面平整不會有2段階梯，也會整修坐椅，讓候車民眾更安全。

東岸商場仁二路側的二信循環站，幾乎市公車都會停靠在此，每天上千車次5、6萬人次在這裡乘車。因循環站周邊磚經常破損，東岸商場整修時也一併整修循環站的鋪面，沒想到候車前緣有2段階梯，議會市政考察擔心民眾跌倒。

循環站昨天開始挖掘候車亭地板，將恢復原來只有1個階梯的高度。這幾天雨勢不斷，也增設帳篷，讓候車民眾躲雨，不過還是顯得有些擠。

交旅處長李綱表示，工期約1個半月，採半半施工，要求公車駕駛留意進出站乘客安全。

除了地坪整頓外，候車區規劃將原有木製座椅椅面，更換為南方松材質椅面，並重新漆繪原有鐵製座椅骨架，強化視覺感受。

在循環站內3座立式廣告刊登看板也將在這次工程內一併拆除，讓整體通行、提升候車空間及視覺穿透性，同時也會改善候車亭坐椅。

東岸商場委外經營時，交旅處原要求經營者大日開發整體改建二信循環站，不過，東岸商場整建超過預算太多，且循環站未例入契約，暫時先整修，下階段換約時將列入契約中，整體改建循環站。#

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