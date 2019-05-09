公共場所放針具回收桶 宜議員質疑要鼓勵吸毒？

2019-05-09 15:29

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣議員呂惠卿今在縣議會單位質詢時，拿出羅東運動公園公廁內的針具回收桶照片，她質疑，在公共場所放置這樣的回收桶，感覺很像在鼓勵民眾吸毒，是在引人犯罪，應該予以移除；衛生局回應，回收桶確實是要減少毒癮因共用針頭而感染愛滋，宜蘭已10年未再出現此類個案，「兩害相權取其輕」，回收桶仍有放置的必要。

衛生署疾病管制署為降低國內藥癮族群愛滋疫情蔓延，於2006年起推動藥癮愛滋減害計畫，主要措施包括衛教諮詢服務、辦理清潔針具計畫，輔導各政府機關，於公共場所設置針具回收桶，盼藥癮者於無法完全戒除藥癮之前，接受正確的衛教諮商，並避免因與人共用針具、稀釋容器或稀釋液，而感染愛滋病等血液傳染病。

根據縣府統計，縣內經配合疾管署積極推動藥癮愛滋減害計畫後，縣內2006年年篩檢出靜脈毒癮感染愛滋者，共有5例，2008年篩檢出3例，2009年篩檢出1例，但自2010年起迄今，未再篩檢出相關感染個案，至今已10年。

目前全縣有36個針具回收統，設置地點包括藥局、各鄉鎮衛生所、檢驗所及宜蘭、羅東運動公園等；不過，呂惠卿今在議會質詢時指出，她在羅東運動公園廁所看到這個回收桶，就覺得不妥，因為感覺很像是在鼓勵大家吸毒，引人犯罪，讓公園成為治安死角，即使回收桶上有相關宣導標語，但不夠顯眼，觀感真的不好，她建議縣府應該移除這樣的回收桶。

府衛生局秘書岳瑞雪回應，該回收桶確實就是要避免毒癮者，因共用針頭而染上愛滋，根據數據統計，宜蘭已10年沒有發生共用針頭而感染愛滋的個案，回收桶確實有其成效。

岳瑞雪說，衛生局每個月都會針對所有針具回收桶進行檢查，所有回收桶每年約可回收4萬3000支針頭，毒癮者數量確實不少，但她認為，「兩害相權取其的輕」，為避免傳染病個案提升，回收桶仍有設置的價值，也呼籲民眾遠離毒品，保障自身健康。

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