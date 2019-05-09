台中溪南國中參加機器人世界賽 獲得機器人項目第二名

2019-05-09 15:14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中溪南國中機器人社團今年在校長張倉漢率領下，7位學生參加「2019FIRST機器人世界賽」，在FLL機器人項目，獲得第2名，成為台灣之光。

教育局長楊振昇 今天特前往表揚，市議員吳瓊華也到現場贈送獎學金及獎座，鼓勵溪南國中參賽的小朋友在資源如此缺乏下，還能為台灣奪勝。

FIRST機器人比賽是在美國機器人中第一大的賽事，由FIRST機構主辦鄉細分FJR 、FLL、 FTC、 FRC四個年齡組項。

溪南國中在烏日溪南地區，屬於偏鄉學校，但學校雖資源不多，面臨未來趨勢將是ＡＩ世界，學校在４年前便成立「機器人社團」。

學校每一年都會報名參加FIRST機器人世界賽」的FLL組，但都未取得國內參賽資格，今年則是首次獲得代表台灣參賽的資格，而且在１０６個國家，獲得僅於西班牙的第２名。

溪南國中由教練邱浚源、指導老師胡啟有、主任陳柏宇與學生江芸萱、廖昱安、劉慧真、蕭譓贏、蕭智鈺、東大附中學生洪凱威、陳宥蓁，組成代表台灣參賽的「太空執行長（Space CEO）隊」來參賽。

由於要參加FIRST機器人世界賽，不但要看機器人的表現，還要提出英文版的主題報告，溪南國中小朋友英文並不好，但小朋友除了加強程式設計的演練，還要不停練英文，學校還為孩子聘請外師來教，語文不是一蹴可幾，但參賽的小朋友隨時隨地在背，不但過關，還獲得第二名。

主任陳柏宇表示，學校邀請本身曾參加機器人比賽的大三生邱浚源擔任教練，還邀請外師加強學生英文。

教練邱浚源表示，台灣的機器人表現一向很強，但是因主題的報告要全英文，對小朋友壓力就很大，但小朋友還是努力達到評審要求。

邱浚源表示， 在機器人表現上，需設計不同結構解決15個任務，時間2分30秒要完成，但「大空執行長隊」，則於2分15秒就完成了。

參賽的學生劉慧真表示，由於要出國每一人負擔費用要１２萬多，她很擔心難以負擔出不了國比賽，但是學校協助解決後，她便跟其他同學全力練習主題報告，隨時隨地背英文，幸好順利完成。

另一位參賽的學生廖昱安表示，他是屬機器人表現這一組，設計出好的程式，讓機器人解決任務，卡住時就請教教練。

兩人都表示，自從參賽後，兩人英文都進步了。

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