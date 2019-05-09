2019-05-09 14:44

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵ATP遠端監控系統優化經測試及人員訓練後，已於4月30日提報軟、硬體啟用，期間廠商將會有專人駐點，確認系統不會出問題人員，說一切順利將於6月30日竣工進行驗收。台鐵局表示，優化經費706萬元，優化內容主要將隔離開關作動筆數改為圖示，以減少調度員判讀負擔。

台鐵局在普悠瑪事故發生後，就曾對外說明台鐵每天約千列次行駛，ATP有逾2000個無用訊號，像是列車在非正線、調度場內開啟、關閉就會叫，列車要頭尾換邊駕駛時，路面感應設備故障，行控中心都會出現警示聲與訊號。這次系統更新後，搭配機務處實施新SOP，包含車輛入庫前，先取消註冊後再關機；出庫前先啟動再註冊資訊，就不會發出訊號。

台鐵局表示，這次ATP遠端監控系統優化共花費706萬元，包含335萬軟體更新、升級；210萬進行硬體設備更新，像是路面感應設備、監視螢幕從19吋換成27吋等；161萬則是從去年至遠端監控優化完成期間，加派專人24小時監控列車ATP運作情況。

新版ATP遠端監控所有列車隔離以顏色圖示顯示，不再有筆數問題，只要是正常使用中就會顯示綠色，遭關閉就會變成紅色，調度員就可直接選擇查看該列車資訊，並馬上透過電話詢問司機員狀況，並要求依照程序重新啟動ATP，有效掌握列車ATP狀態。

台鐵ATP遠端監控系統優化啟用 以顏色判斷列車ATP狀態，遭關閉就會變成紅色。（圖：台鐵局提供）

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