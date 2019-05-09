找到了！演習封台26消息鄉長坦承筆誤 軍方：本月演訓都不封路

2019-05-09 14:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國軍月底將進行首度陸海空軍參與重砲射擊的實彈操演，傳總統蔡英文可能到場校閱，軍方9日起每週四進行預演，卻有網友傳出「假消息」，稱每次演習都需全線封閉台26線4小時，昨午枋山鄉長洪啟能坦承發佈消息時筆誤，軍方火炮測試後，也決議本月演訓不再封路。

「都怪我筆誤被網友好心截圖宣傳。」枋山鄉長洪啟能尷尬表示，8日晚上在臉書好意提醒往來台26線駕駛人演習封路時間，一時打太快，把演習時間7點到12點，打成封閉時間，雖然很快就撤下文章更改，卻已經被到處宣傳提醒，呼籲民眾別再傳遞錯誤訊息。

國軍在5月9、16、23、30日的演習，因為實施「雷霆2000」多管火箭系統射擊，研議封閉8點40分至8點50分，但射擊過程不到2分鐘，只要完成射擊便開放通行，昨天也僅封閉3分鐘。

軍方指出，昨天「雷霆2000」測試發現，射擊過程不到3分鐘且完全沒有道路安全疑慮，其他演訓項目都在海岸空地，決定之後16、23、30日的演習都不進行封路管制，民眾通行台26線不必再擔心管制問題。

這項月底將舉辦的國軍演訓任務，與過去幾年一樣在枋山鄉滿豐漁場週邊砲陣地進行，除了首次在當地射擊的「雷霆2000」，還有重砲、武裝直升機、裝甲坦克車輛參與，民眾都可在周邊海岸線觀看演訓震撼威力。

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