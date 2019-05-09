台26線演習封路 網傳5小時氣炸居民 軍：不到10分鐘！

2019-05-09 07:14

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國軍月底將近行首度陸海空軍參與重砲射擊的實彈操演，傳總統蔡英文可能到場校閱，軍方今天起每週四進行預演，卻有網友傳出「假消息」，稱每次演習都需全線封閉台26線4小時，軍方一早澄清「最多不超過十分鐘！」

這份網路假消息，內容十分逼真，寫著「5月9、16、23、30日，每個禮拜四的早上7點到12點封閉南北雙向道路，管制地點在車城到楓港的路段。」長達整個上午的封閉消息，瞬間引發當地居民不少抱怨及不滿。

「怎可能封閉主要道路5小時！」軍方強調，5月9、16、23、30日的演習，因為實施「雷霆2000」多管火箭系統射擊，會封閉8點40分至8點50分，但射擊過程不到2分鐘，只要完成射擊便開放通行，封閉5小時絕對是假消息。

這項月底將舉辦的國軍演訓任務，與過去幾年一樣在枋山鄉滿豐漁場週邊砲陣地進行，除了首次在當地射擊的「雷霆2000」，還有重砲、武裝直升機、裝甲坦克車輛參與，週邊都開放民眾申請觀看。

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