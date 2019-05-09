驚艷！福壽山農場彩色魯冰花盛開

2019-05-09 13:12

〔記者歐素美／台中報導〕大片的彩色魯冰花是紐西蘭南島的美麗景觀，福壽山農場多年前引進彩色魯冰花試種，最近盛開，花期將持續至6月底，民眾質賞美麗的彩色魯冰花，不必捨近求遠跑到國外。

福壽山農場表示，「閃閃的淚光～魯冰花」，電影「魯冰花」，曾在國內引起熱潮，片中的「魯冰花」象徵母愛，開滿鄉間田園，當花落後化作肥沃的春泥，讓周圍的植物生長得更繁茂，有如母親無私大愛呵護著下一代，因「魯冰花」總是在5月母親節前後盛開，因此也被稱為「母親花」。

台灣常見的魯冰花多為黃色，主要種植在茶園作為綠肥，彩色魯冰花是紐西蘭南島春夏之際最美的風景，福壽山農場多年前引進色彩魯冰花種植，最近魯冰花盛開，一根根色彩繽紛的花朵，宛如一支支彩色霜淇淋，十分絢爛奪目。

福壽山農場副場長楊正南表示，魯冰花學名為Lupinus，中文名稱為「羽扇豆」，彩色魯冰花品種適合在高山環境生長，花色豐富，每年5、6月是主要花期。

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