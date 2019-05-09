台鐵可退票新自動售票機今決標 6站列為首批裝設

2019-05-09 13:03

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵今年將花費逾9億5695萬元，採購432台新型多功能自動售票機，除可販售區間、對號列車車票外，還將新增退票、電子票證加值、信用卡與電子支付付款功能；並納入通用設計，讓坐輪椅旅客也能輕鬆購票。台鐵局表示，該採購案將於今日決標並公告上網，由中華電信得標；預計今年底就會取得樣機，後續著手進行相關測試，沒問題後廠商就會開始量產，預計明年中就會陸續裝設在各大車站，並會優先裝在特等站及宜蘭、羅東兩站。

台鐵局表示，新型自動售票機會先擇定大站進行裝設，宜蘭、羅東優先是因現行一等站以上大站，多設有對號列車自動售票機，但這兩站沒有，因此，除台北、台中、高雄、花蓮4個特等站外，宜蘭、羅東兩站也是首批交貨的新型自動售票機優先裝設車站。

現行旅客購票搭乘台鐵時，電子票證最多人使用，每日約40萬人次；其次是售票窗口，約13萬4000人次；現行對號、非對號兩款自動售票機約4萬6000人次使用，其餘還有5萬人次是透過超商取票、使用定期票、網路付款至車站取票等。

台鐵車站全台共有483台非對號車票自動售票機、62台對號列車自動售票機，不過這兩種都僅提供售票服務，台鐵這次採購的新型多功能自動售票機，結合既有兩種售票機功能，除可販售非對號車車票及能劃位的對號車票，也將新增信用卡、電子支付付款功能。另外，使用電子票證搭車旅客，目前要儲值需至特定售、補窗口辦理，為提供更便利的儲值管道，新型多功能自動售票機將提供4種電子票證加值服務。

台鐵局表示，尖峰時刻售票櫃台時常大排長龍，但旅客要退票一定得去窗口排隊，這次採購的新型售票機，除售票功能大躍進外，還將提供退票服務。退票功能規劃讓旅客只要將票卡插入，系統就能自動依規定扣除手續費後，將剩餘款項退還給民眾；不過像是遭遇天災、列車誤點超過45分鐘等特殊情況，仍需至窗口辦理退票。

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