神準！今彩539獨得3注2400萬 台彩透露他這樣買...

2019-05-09 12:02

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市仁愛區「金成功投注站」於今年4月10日，開出今年首例的1人獨得3注「今彩539」頭獎，抱走2400萬元，得獎人領獎後包19萬元紅包給投注站，投注站老闆也回饋社會，今天將紅包轉贈給大光兒少之家，並透過里長發放白米給弱勢，場面相當熱鬧。

台灣彩券總經理蔡國基今天前往致贈頭獎商店獎牌，並發送100份「今彩539」彩券與大家分享喜氣，儘管天候不佳卻不減民眾熱情，排隊拿紅包討喜氣。蔡國基說，這名中獎人是60多歲的男性，幾乎每期都會買彩券，過去曾中過「今彩539」貳獎2萬元。

蔡國基說，該中獎人這次中獎的買法也十分特別，他先用電腦選號購買1注，看了號碼突然很有感覺，覺得是財神爺給他的暗示，因此再用自選的方式，重複購買2組相同的號碼，一口氣抱走3注「今彩539」頭獎，共2400萬元。

根據台彩統計，公益彩券第四屆發行以來（2014年起至今），全台有17家投注站曾在同一期開出3注「今彩539」頭獎，而這17位幸運兒中，有14人是以自選號碼投注，3人的買法是先用電腦選號購買1注，確定喜歡該組選號後，再另外用自選的方式指定購買2組一模一樣的選號。

台彩指出，「今彩539」每週一到週六天天開獎，玩法為01至39的號碼範圍中任選5個號碼進行投注，5個選號對中當期的5個獎號，即得頭獎，2007年上市以來開獎3656期，共開出4454注頭獎，平均每期開出1.2注頭獎。

「今彩539」每注頭獎獎金800萬元，但為避免開出熱門號碼，造成頭獎獎金支出過多而影響公益彩券盈餘，頭獎總獎金設有上限2400萬元，如果單期頭獎中獎注數超過3注，則由所有頭獎中獎人依中獎注數均分2400萬元。

台彩觀察消費者的購買習慣發現，部分彩迷習慣就相同的選號一次購買3注，除了有機會獨得3注頭獎2400萬元，當單期頭獎開出注數超過3注，一次購買3注者也會比其他中獎人分得更多獎金，台彩表示，若消費者還沒有準備好母親節禮物，可參考前述中獎人的買法，也許是母親節送禮的好選擇。

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