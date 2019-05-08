出門帶雨具！週四各地有短暫雨 週末母親節偏悶熱

2019-05-08 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕明（9）天北部、東半部地區有短暫降雨，中南部地區可能有局部短暫陣雨，提醒大家外出記得攜帶雨具；而週末適逢母親節，天氣不錯、偏悶熱，但東半部、靠山區民眾須留意短暫陣雨。

中央氣象局預報，明天受到鋒面影響，大氣不穩定，水氣仍多，短暫降雨主要落在北部及東半部地區，中南部地區也可能有局部短暫陣雨，提醒民眾外出攜帶雨具以備不時之需。

天氣風險公司預測，週六、日受到東北風減弱影響，母親節假期偏悶熱，高溫約達30度，天氣還算不錯，但東半部、靠山區仍要注意短暫陣雨。另外，新一波鋒面預計下週一、二報到。

氣溫方面，明天宜蘭、北部為20至26度；中部為21至28度；南部為23至30度；花東為23至28度；連江縣17至21度，金門縣19至23度，澎湖23至26度。

紫外線方面，連江、金門、宜蘭、南投及彰化以北地區皆為「中量」級；澎湖、雲嘉南高屏、花東地區為「高量」級。

空氣品質方面，竹苗以北風速稍強，同時受降雨洗除作用影響，空氣品質較好，中部以南位於下風處，清晨及夜間風速偏弱，污染物易累積，白天風速稍增強，空氣品質可望好轉。宜花東為「良好」等級；金馬澎、北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南高屏為「橘色提醒」等級。

至於關島東南東方海面的熱帶性低氣壓，今天（8日）下午2點的中心位置大約距離鵝鑾鼻東南東方4800多公里的海面上，向西北西移動，對台灣沒有影響。

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