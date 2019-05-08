詭異？花博期間減燒廢輪胎助燃料 一結束后里回收廠就大火

2019-05-08 22:18

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市后里區安眉路登嵙公司廢輪胎回收處理廠昨天發生大火，千坪廠房堆置輪胎延燒一天一夜，造成嚴重空污，環保局依空污法最高罰鍰予以重罰500萬並撤照，民眾質疑廢輪胎切成膠片助燃的紙廠、電廠陸續停用，加上為花博減量使用，堆置輪胎成問題，現在花博剛辦完，業者也堆置大量廢輪胎，去化成問題，由於上月彰化線西一家廢輪胎處理廠發生大火，這次后里又大火，民眾質疑可能一把火燒掉廢輪胎，可能更省事，要請政府正視，不然廢輪胎處理廠恐大火燒不斷。

登嵙公司是中部兩家大型廢輪胎處理業者之一，可回收切割成膠片，提供紙廠、鋼鐵業等鍋爐業者燃燒使用，近來鍋爐排放廢氣加嚴減排，部分業者不再用，像后里正隆紙廠每月許可使用量為1150公噸助燃，因應市府辦花博要減空污，也減量近7成5，只燒3百公噸的膠片。

登嵙公司為中部大型的廢輪胎處理廠，切割的膠片供給北部與中部紙廠，核準處理量每月最多為1500公噸，但實際處理量平均約只有一半，目前申報庫存量約409公噸，而在去年12月該廠處理區發生火警，一個小時自行撲滅，燒到少部分輪胎，但處理區受損嚴重未開工，未再出貨，這次輪胎堆置區大火，被廢止「應回收廢棄物處理業登記證」，公司也確定歇業。

環保局強調，火警原因待消防局調查，也針對該廠空污情節重大而撤照。

台中市汽車輪胎商業同業工會前理事長游金隆表示，登嵙收運台中市的廢輪胎量大，擔心撤照後，廢輪胎無處回收，恐重現2017年廢輪胎堆置問題，建議市府撤照後應有配套措施，協助輪胎行及小型個體戶回收。

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