怕掛號費變貴！這家醫院不升格「要照顧偏鄉民眾」

2019-05-08 19:46

〔記者花孟璟／花蓮報導〕臺北榮總玉里分院是精神科專科醫院，也積極轉型成為南花蓮規模最大的綜合醫院，十多年來引進內外科專科醫師，並斥資6000萬元採購包括128切電腦斷層掃描儀等多項醫療器材，目前醫師已達51人，今年1月起也提供24小時的兒科急診。院長趙建剛說，考量升格區域醫院掛號費將增加，因此仍會維持地區醫院層級，且服務品質也會持續提高。

依健保署規定，現行「門診基本部份負擔」（俗稱掛號費）採取分級收費，北榮玉里分院是「地區醫院」，部份負擔只要80元，僅比診所多30元；如升格到「區域醫院」後將提高為240元，且急診部份負擔也會從150元漲到300元。院長趙建剛說，該院為「地區醫院」，目前不考慮升格「區域醫院」，因為花蓮南區民眾普遍經濟條件不如都會區，希望不要因為「看病要花更多錢」，而讓民眾害怕、不來看病，同時，醫療水準只會提高，愈來愈好。

北榮玉里分院早期收治精神病患，從1957年開始的5000人、迄今200多人，醫院10年前開始轉型綜合醫院。早期醫師人力不足，還曾有婦科醫師連續20多天不能休假，民眾也抱怨生病要跑很遠才能有醫師。

玉榮今天舉辦「回首10年與展望」成果發表會，包括立委蕭美琴、花蓮縣衛生局長朱家祥等均與會。朱家祥說，東部醫療資源集中花蓮市、台東市，近年在中央地方共同努力下，北榮玉里分院已於急重症扮演重要角色，不僅急診專科醫師提高到5人，使得急診向上轉院比率平均4％，今年1月1日起提供24小時兒科急診；且已提供急性腦中風「靜脈血栓溶解劑rt-PA」治療，把握黃金3小時。

院長趙建剛說，醫院不升格區域醫院確實有收費上的考量，為了區域醫療平衡發展，仍不斷提昇醫療設備及醫師人力，除斥資6000多萬元陸續添購醫療器材，在衛福部醫療發展基金補助下，婦科、兒科各補助1名醫師薪資，目前婦、兒科各有3位醫師，全院醫師51人已達區域醫院規模；而基金也補助急診值班醫師夜間及假日值班費，目前急診有5名急診專科醫師。

另外，2016年起為期4年的醫學中心支援計畫，由臺北榮總、花蓮慈濟支援急診、神經內科、兒科、婦產科4名醫師，門諾也支援血液腫瘤科醫師1名；同時，計畫也要求在急診、加護病房、腦中風、高危險妊娠產婦及新生兒照顧需要達到中度級標準，病床數也正在申請擴床4床到99床。

他說，玉榮2014年起已有24小時接生及高危產婦、早產醫療服務能力，今年1月起開辦5床安寧病房，物理治療師人數從3人增加到7人，朝向全人醫療照顧邁進。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/