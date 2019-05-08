虎尾糖廠期待大變身 崙子大橋拓寬獲中央全力支持

2019-05-08 18:37

〔記者廖淑玲／雲林報導〕立法院經濟委員會今天南下雲林考察包括北港溪與虎尾安慶圳整治、台糖同心公園改造、元長鄉崙仔大橋拓寬等案，交通部公路總局及經濟部水利署當場允諾，全力支持朝聖大道崙子大橋拓寬工程。

立委蘇治芬邀集農委會副主委陳添壽、水利署長賴建信、台糖副總經理陳秀姬等人今天率相關單位主管現勘，檢討水與環境舊虎尾溪案暨整合台糖公司同心公園構想案，並參觀虎尾糖廠園區祕境有一甲子歷史的紅磚酒精槽，國內知名建築師甘明源也到場提供綠美化建議，期待虎尾糖廠大變身。

賴建信指出，河川局已規劃北港溪平和橋至興南大橋河段環境營造，以2億元框列分期分標執行，預計今年9月開始執行。

但賴建信認為，北港溪堤防交通流量太過繁忙，規劃單位多增設綠帶，未來希望能與台糖多配合溝通，安全考量為優先，讓水與環境工程符合空間美學及地方需求；陳秀姬強調，台糖方面會全力配合，發揚糖業文化據點為原則，帶動虎尾地方發展。

大甲媽祖進香必經之地、連接雲林元長和嘉義新港的崙子大橋，地方爭取拓寬多時，在蘇治芬要求下，交通部公路總局及經濟部水利署當場允諾，全力支持崙子大橋拓寬工程。

公路總局副局長許鉦漳、水利署長賴建信都說，雲縣道145甲線崙子大橋改建拓寬工程已由縣府進行可行性評估，中央單位會全力協助支持實體改建工程。

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