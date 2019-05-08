切上千香蕉、剪燙上百假頭 明德高中生磨出技能競賽3金

2019-05-08 17:56

〔記者蘇孟娟／台中報導〕苦練出頭天！明德高中三名學生為挑戰全國技能競賽中區分賽，下足苦功，挑戰餐飲服務職類的呂昱賢練切逾千根香蕉，挑戰美髮、美容職類的宋驊哲、楊雅靜則練百餘顆假人頭髮型與畫百張臉孔磨練等，磨出高超技能，日前挑戰全國技能競賽中區分賽分別鍍金，他們直呼，辛苦總算值得！

就讀餐飲科的呂昱賢是慢郎中，加上要求完美的個性，實作能力雖強，卻總因速度不夠，參加比賽往往與第一名無緣，校方看中他的實作能力，鼓勵他挑戰技能競賽，但慢條斯理的個性在分秒必爭的競賽中超吃虧，若未能在時限內完成作品，努力均成泡影，校方為激勵他加速度，找回歷年參賽獲獎學長姊回校陪練，呂昱賢在前輩飛速壓力下，真實感受到比賽殘酷，開始改進速度感。

呂昱賢說，為改變慢工出細活的個性，只好從熟練度下手，他用狂練提升熟練度以精省時間，比賽有項水果拼盤切割及「香蕉桌邊燒」，均要完美分切包括柳丁、葡萄柚、香蕉等，他大量練切各式水果，尤其「香蕉桌邊燒」屬法式高級甜點，要色香味俱全，必須把香蕉上的白絲用刀叉挑除，以免燒煎過的香蕉變黑，又不能影響香蕉本體的完好度，手勢要輕巧，他硬是練掉千餘根香蕉找感覺。

呂昱賢靠苦練出熟能生巧的技術，在比賽中完美掌控時間，順利摘下金牌。

至於美容美髮科的楊雅靜與宋驊哲也是靠大量練習磨技巧與經驗，兩人甚至總是練習團隊裡第一個到、最後離開的選手，把握最多練習時間，楊雅靜找來學弟妹練化妝，力求一看到每張臉就能反應出最佳妝容感；宋驊哲則是狂練百顆假人頭各式髮式，累積剪燙染技術。

宋驊哲在比賽時操作男性燙髮造型時，因上的藥水不足，加上上捲時間不夠，燙出的捲度不符比賽規格，大會要求不能用電棒捲及捲髮梳補救，他靈機應變，用手指取代捲髮器，在吹整時用手指繞捲頭髮，成功補救，也獲美髮類金牌。

至於楊雅靜平時勤練，比賽前一晚意外聽老師說有更具特色的敷面技巧，她硬是請老師教她，練了百餘次後隔天上場比賽，比賽當天分到的模特兒有挑眉的慣性表情，加上眼睛細小，她除了設法克服看起來眼高眼低的平衡感，更利用眼睛特性設計出神祕感的新娘妝容，也大獲好評摘金。

3名學生都說，苦練讓他們勤能補拙，辛苦總算沒有白費。明德高中今年共13人參加全國技能競賽中區分賽，締造全壘打佳績，除了3金，另獲2銀、3銅及2項第4名及第4名與1項佳作。

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