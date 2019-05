博愛座再起爭議！ 婦女自稱老人還辯「我沒要求妳讓位喔」

2019-05-08 17:57

〔即時新聞/綜合報導〕禮讓博愛座給老弱婦孺是大眾運輸系統上的共通禮儀,不過日前傳出一名婦女搭捷運時,竟然站在坐博愛座的外國女性旁,不斷表示「這是給老人坐的位置」、「我是老人喔」,該女子讓位後還自打圓場地表示,「我沒有要求妳讓位喔,我們不做這種事的」,讓網友大呼實在「丟臉死了」。

Facebook不公開社團「黑色豪門企業」今天(8日)PO出一段網友側拍影片,影片中可以看到,這名中年婦女站在坐博愛座的外國女性旁,臉湊上前,以非常近的距離對她說「This is for person who is old.」(這是給老人的位置),「I am old. You are not.」(我是老人,妳不是)。

外國女子見狀準備讓座,但是該名婦女竟然又自行打圓場,強調「I don't ask you to stand up. We don't do this.」(我沒有要求妳站起來,我們是不會這麼做的)。雖然該婦女隨即對外國女子說「Okay, thank you.」(OK,謝謝妳),不過一轉頭坐下後,竟又自顧自地以台語說「這如果沒有教她都不會耶」,彷彿自己高人一等。

影片一出讓網友大嘆「臉皮真厚」、「丟台灣人的臉」、「自己才需要再教育吧」、「通常這種人身體都很健康」、「有年紀和體弱何時劃上等號的」、「需要的時候就顯老,不需要的時候說她老,她還會森77,算是另類的季節限定嗎」,大多數網友都認為這種行為實在是太「倚老賣老」,有失國格。

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共9萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法: https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/