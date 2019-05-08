博愛座再起爭議！ 婦女自稱老人還辯「我沒要求妳讓位喔」

2019-05-08 17:57

〔即時新聞／綜合報導〕禮讓博愛座給老弱婦孺是大眾運輸系統上的共通禮儀，不過日前傳出一名婦女搭捷運時，竟然站在坐博愛座的外國女性旁，不斷表示「這是給老人坐的位置」、「我是老人喔」，該女子讓位後還自打圓場地表示，「我沒有要求妳讓位喔，我們不做這種事的」，讓網友大呼實在「丟臉死了」。

Facebook不公開社團「黑色豪門企業」今天（8日）PO出一段網友側拍影片，影片中可以看到，這名中年婦女站在坐博愛座的外國女性旁，臉湊上前，以非常近的距離對她說「This is for person who is old.」（這是給老人的位置），「I am old. You are not.」（我是老人，妳不是）。

外國女子見狀準備讓座，但是該名婦女竟然又自行打圓場，強調「I don't ask you to stand up. We don't do this.」（我沒有要求妳站起來，我們是不會這麼做的）。雖然該婦女隨即對外國女子說「Okay, thank you.」（OK，謝謝妳），不過一轉頭坐下後，竟又自顧自地以台語說「這如果沒有教她都不會耶」，彷彿自己高人一等。

影片一出讓網友大嘆「臉皮真厚」、「丟台灣人的臉」、「自己才需要再教育吧」、「通常這種人身體都很健康」、「有年紀和體弱何時劃上等號的」、「需要的時候就顯老，不需要的時候說她老，她還會森77，算是另類的季節限定嗎」，大多數網友都認為這種行為實在是太「倚老賣老」，有失國格。

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