蜜雪芒果好滋味 立委劉櫂豪推動外銷日本

2019-05-08 16:31

［記者黃明堂／台東報導］繼「夏雪」之後，「蜜雪」也成了台東另一項明星農特產品。立委劉櫂豪表示，已透過農糧署反映，爭取比照愛文芒果行銷到日本，針對國內推廣部分，將協助在台北希望廣場辦理展售活動，幫助農民推廣台東的新品種芒果。

劉櫂豪表示，高雄農改場培育出芒果新品種「蜜雪」，蜜雪的果肉特別細緻，纖維少，甜度可達13到17度，且抗病力比愛文芒果好，愛文上櫥架時間2到3天，蜜雪可達6到8天。

他說，台東地區產銷班接受技轉的農民種植出色，甜度高達17至22度，芒果櫥架時間更是可達15到20天，讓產季末期還可以吃的到，是非常值得推廣的明星水果，因此他特召集農民座談，研議國內外推廣的計畫。

劉櫂豪表示，日前農糧署長到頂岩灣會勘釋迦園農業設施時，曾具體向署長建議，期能協助蜜雪芒果比照愛文芒果的模式，外銷至日本。農糧署表示將與國際處研議辦理，國際處已允諾與日方諮商時提出，但日方同意的時程未定，因為會先評估對日本國內產業的影響，再來訂定檢疫的方式。

他說，由於推廣外銷有其不確定因素現階段會以國內推廣為主，他將積極協助蜜雪芒果在台北希望廣場辦理促銷推廣活動，期能讓更多民眾瞭解蜜雪芒果的甜蜜滋味，打開國內市場。

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