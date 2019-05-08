基隆彩色屋和平島爆紅 暑假交通恐陷黑暗期

2019-05-08 16:18

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆正濱漁港的彩色屋與和平島竄紅，但附近交通卻經常塞車，今年有2處停車場施工停用，預期暑假交通恐陷入災難，市議員張顥瀚、張淵翔、呂美玲和藍敏煌希望市府設置攔截圈，改善交通，並導入產業提升經濟。

基隆市議會今天進行市政總檢討，其中觀光、交通最受議員矚目，多位市議員認為中正區獲選觀光局票選十大經典小鎮，尤其正濱漁港色彩屋成為全台知名熱門打卡景點，成功行銷基隆。

市議員藍敏煌、連恩典說，彩色屋營造很成功，如果拍拍照就走人，未給地方帶來經濟效益，周遭要整體規劃導入商業機能，帶來經濟效益。

市議員張顥瀚、呂美玲和張淵翔更擔心今年暑假的交通問題，張顥瀚指出，彩色屋紅了，和平島公園重新開放，阿根納造船廠也吸引許多拍照迷，但是，車潮跟著人潮進來，和一路二巷臨時停車場正在施工，要到9月才完工，平一路台船停車場也在進行聖薩爾瓦多城的考古挖掘，為期半年，少了這2處停車場，交通衝擊大。

呂美玲等指出，平日就無處停車，週末假日居民回家都苦惱；張淵翔更預言，今年暑假不分平假日，和平島將寸步難行，建議市府商借土地設「攔截圈」，觀光巴士不管平日或假日提供給民眾、遊客免費使用。

市府交通旅遊處長李綱表示，會多鼓勵民眾使用大眾運輸系統，並和基隆港務公司商借危險品碼頭供民眾停車，度過交通黑暗期。

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