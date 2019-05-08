1662「桃園火車站－松山機場」國道客運 29日通車

2019-05-08 14:16

［記者謝武雄／桃園報導］由統聯客運營運的1662路線「桃園火車站－松山機場」國道客運將於29日通車，市府今天舉行開通儀式，1662路線發車時間，桃園端從清晨5點40分到晚上11點，至於台北端發車時間，首班車也是清晨5點40分，末班車部分，平日為0時10分、假日為11點35分，尖峰時間每10到15分鐘一班車，離峰及假日時段則是20到30分鐘，每天往返100班次。

啟用儀式是在桃園後火車站1662路線發車處舉行，市長鄭文燦及統聯客運總經理朱玉書共同主持剪綵，隨後鄭文燦等人參觀巴士，對於1662路線20輛公車全部採用低地底盤公車、其中還有2輛為無障礙大復康巴士，方便長者及身障人士搭乘，車上提供USB充電孔及免費Wi-Fi服務等措施，鄭文燦認為相當人性化也值得推廣；朱玉書也提到1662路線5月29日通車日起3日內免費搭乘，通車日起1個月內全面半價優惠。

鄭文燦說，市府接獲市民反映，目前桃園往返台北客運公車包括9005及9023，經常滿載，導致許多乘客搭不上車，因此在交通局、交通部公路總局協調下，新闢1662路線國道客運，由桃園火車站後站發車，中途行經中正藝文特區、經國轉運站、最後抵達行天宮、松山機場等站，也讓桃園區市民往返台北通勤、出國民眾有新選擇。

鄭文燦說，1662路線可連結桃園火車站至松山機場，中間停靠行天宮，方便乘客轉乘台北捷運等其他交通工具，另交通局也協調9023路線，預計6月下旬增加停靠「兒童新樂園」，家長能利用假日帶著孩子搭乘客運到兒童新樂園玩。

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