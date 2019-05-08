北海岸照服員訓練課程 費用全免快來報名

2019-05-08 12:15

〔記者林欣漢／新北報導〕北海岸地處偏遠，以前要接受照顧服務員訓練，都得舟車勞頓到都會區上課，新北市立圖書館金山分館與立心基金會合作，在金山分館開設照服員課程，即日起受理民眾到三芝、石門、金山、萬里各圖書分館現場報名，名額30人，費用全免。

新北市金山分館主任蕭千惠指出，照服員訓練需要90小時才能結訓，這是第一次在北海岸開課，讓民眾可以就近在圖書館學習照護課程訓練，已退休的中華郵政第一任董事長許仁壽為回饋家鄉，還贊助學員全額課程費用，希望讓北海岸地區的長照服務更加完善。

第一梯次5月22日至6月14日的30個名額，因受到北海岸民眾熱烈回應，報名踴躍已額滿，即日起開放9月的第二梯次30個名額報名，費用全免，但須到三芝、石門、金山、萬里等分館現場報名。

報名到第一梯次的學員陳小姐說，媽媽年紀大了，一直很想接觸照顧服務，但上課的地點都不方便，現在能就近在圖書館上課，不但可以學習照顧媽媽，而且還能拿證照找工作，實在是太棒了。

蕭千惠表示，金山地區的老年人口達16％以上，高齡照顧問題，偏鄉的需求更高，這次與立心基金會合作，在圖書館設置課程據點，推展照護服務，讓北海岸的民眾可以就近學習，完成課程訓練，取得結業證書，即可至相關機構從事照顧服務員的工作，也讓地方長者可以得到更多的關懷及更優質的照顧。

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