內有影片》片源外流？「死侍」竟分享名偵探皮卡丘完整版

2019-05-08 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕改編自任天堂全球熱門同名遊戲《名偵探皮卡丘》，將於明（9日）在台上映，「死侍」萊恩雷諾斯為真人版皮卡丘獻聲，不料卻傳出102分鐘的影片外流，已被上傳到YouTube，萊恩雷諾斯也在推特上公然分享，網友紛紛點擊觀看，觀看次數瞬間破30萬。

在《名偵探皮卡丘》即將上映前夕，推特上突然出現一個叫「皮卡丘督察」（Inspector Pikachu）的神秘帳號，上傳一段標題為「名偵探皮卡丘完整版」影片，片長達102分鐘，疑似電影遭提前外流，「死侍」萊恩雷諾斯還在底下留言標記上「華納電影」跟「名偵探皮卡丘」官方帳號問是不是有注意到。

「名偵探皮卡丘」官方帳號大喊：「糟了」，萊恩雷諾斯隨後更直接在推特上分享YouTube連結，網友紛紛好奇點擊觀看，才赫然發現一切都是片商的宣傳噱頭，影片內容是一隻真人版皮卡丘大秀舞技，皮卡丘在裡頭整整跳了102分鐘。

網友紛紛表示：「官方專業釣魚」、「不能只有我看到」、「這部的宣傳真的超好笑」、「皮卡丘跳100分鐘的舞也太累」、「本來要噓的，但看到皮卡丘跳了一個小時的舞蹈就融化了」。

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