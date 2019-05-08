母親節可以這樣過 帶媽媽來這裡穿旗袍走秀吧！

2019-05-08 10:08

〔記者羅欣貞／屏東報導〕母親節快到了，位屏東市的勝利星村創意生活園區，將在本月（5月）11日舉辦旗袍走秀比賽，屏縣文化處歡迎媽媽們來參加，到眷村展現和平日不一樣古典美；園區在5月期間更同步推出多項好康活動、工作坊、藝文沙龍、知識講座、美食優惠。

屏東縣政府將屏東市青島街、中山路一帶的眷村，打造成勝利星村，成為近年來的熱門景點，隨著店家陸續進駐，文化處也配合節慶規畫系列活動，希望帶來更多人潮。

其中「找回那件被遺忘的旗袍」母親節特別企劃旗袍走秀比賽，將在母親節前一天5月11日下午2點30分至6點，在勝利星村創意生活園區大樹冊店前青島街路段登場，報名費用500元，有意參加者可洽詢「花漾雨蝶」旗袍唐裝手作坊勝利店，年齡不拘、男生女生都可以參加；該手作坊即日起至15日，帶媽媽來體驗旗袍還有好康三選一的優惠。

5月25日上午10點30分至11點30分，在日食糖224（屏東市康定街）舉辦「尋找眷村媽媽的味道」活動，邀請祝媽媽早餐店示範經典眷村小菜，民眾可免費參加，可到大樹冊店營運中心報名或線上報名。

另每週六、日在大樹冊店都有志工說眷村故事，三街四十號商行有電影沙龍、南國青鳥及繫。本屋書店也都有世界閱讀日系列講座，相關母愛五月季活動可以以勝利星村V.I.P Zone臉書粉絲專頁查詢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/