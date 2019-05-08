后里廢輪胎餘火延燒逾20小時 泰安國小學童移校教學

2019-05-08 10:09

〔記者張軒哲／台中報導〕后里區安眉路廢輪胎堆置廠昨日火警延燒將近24小時，目前仍有餘火，台中市消防人員動員日夜灌救，市府並監測空氣品質，廠區周邊已有明顯粒狀汙染物及異味散佈，違反空污法規定，依法重罰500萬元。市長盧秀燕上午前往泰安國小視察，關心家長跟學童學情況，並發給師生口罩。

為保護學童健康，教育局上午已安排泰安國小（含附幼）學生移校教學，派4輛遊覽車接送110位學生（國小98、幼兒園12）前往北區立人國小、北屯區仁美國小、西屯區西屯國小、市立南屯幼兒園等校上課，預計中午放學前返回學校，讓家長依原放學時間接學生。

同時，衛生局也已調派衛生所護理人員進駐相關學校，協助學校採取學童保護措施，包括移校教學的泰安國小（含附設幼兒園）、后里幼兒園公館分班、三采幼兒園（愛幼）。

為掌握鄰近農作物受影響程度，農業局與水利局也前往現場，針對周邊農田灌溉溝渠、農作物進行調查，以確定是否遭受汙染，若有，將立即啟動相關後續應變作業。

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