新一代腎動脈交感神經燒灼術治療 輕熟女術後高血壓痊癒了

2019-05-08 10:10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一名37歲胡姓女子8年來為高血壓所苦，每天得吃6顆降血壓藥控制，病發時甚至直接掛急診，後來求診中國醫藥大學新竹附設醫院，心導管室主任陳業鵬透過精密檢查，發現患者是「次發型高血壓」，經施以「新一代腎動脈交感神經燒灼術」治療，1個月後竟然完全不用再吃藥，原併有高醛固酮血症也恢復正常。

陳業鵬表示，「腎動脈交感神經燒灼術」主要是將腎動脈交感神經阻斷，進而降低交感神經活性，以達到控制血壓的目的。一般術後可降收縮壓10-20毫米汞柱，隨時間拉長至兩年甚至有降低收縮壓30毫米汞柱的報告，一般能讓高血壓患者血壓較容易控制及減少服用降血壓藥物的顆數，但是像胡姓女子能夠術後完全不需服用藥物的情形，實屬少見。

罹患「次發型高血壓」（有其他病因導致的高血壓）的胡姓女子，併有甲狀腺機能亢進、高醛固酮血症以及胡桃鉗症候群，但在次發性問題得到控制後血壓仍高，高達150 mm/Hg到170 mmHg（毫米汞柱）。

陳業鵬指出，此手術是利用特製電燒導管經由鼠蹊部股動脈進入腎動脈，藉由釋放射頻能量，以燒灼方式破壞腎動脈壁交感神經末梢活性，以降低血壓，手術時間約40分鐘；傷口不大副作用低。需灼燒直徑大於3釐米的腎動脈分枝及主幹，破壞交感神經以控制血壓，胡姓女子左右兩邊腎動脈共燒了99個點。

陳業鵬表示，高血壓是「隱形的殺手」，一般沒有症狀，提醒只要出現頭脹、 頭痛、胸悶等症狀，千萬不要延遲要迅速就醫。也建議病人術後仍應保持良好的飲食、生活習慣及定期運動，避免抽菸及酗酒等不良習慣，並按照醫師指示用藥、規則監測血壓，持續穩定維持血壓在目標值內，愛護自己的身體。

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