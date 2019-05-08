強啊！高職生 日內瓦發明展得金牌 作品插國旗繞場宣揚台灣

2019-05-08 10:13

［記者黃旭磊／高雄報導］2019年瑞士日內瓦國際發明展，我國獲18金佳績，唯一高中奪金團隊在作品插國旗繞場。

2019年瑞士日內瓦國際發明展於4月10至14日舉行，有40國，8百多件作品參賽，台灣參展團38人、41件產品中，獲18金、12銀、11銅及6面特別獎，唯一高中團體立志中學以「下坡減速安全駕駛」榮獲金牌及特別獎，「LED顯示模組之安全帽3.0版」獲銀牌，高職生陳冠華、高家心、周峻逸將國旗插在得獎自行車，宣揚台灣。

周峻逸今天受訪表示，在會場感受到臺灣在國際社會與眾不同，別國攤位都有國旗佈置，臺灣卻沒有，連團名也只用Chinese Taipei，既然規定不行，就用自己方式愛台灣，高家心特地騎著國旗自行車繞行展場通道，引來注目。

金牌作品「下坡減速安全駕駛」利用三軸感應器、霍爾感知器及啟動馬達常見吸入線圈等元件，發展成ABS防鎖死煞車系統，運用於下坡自動啟動減速，增加行駛安全性。而銀牌「LED顯示模組之安全帽3.0版」為首爾發明展獲獎作品進化版，透過藍芽無線感控與手機偵測，自行車或機車行駛左右轉或煞車，透過安全帽後方LED顯示幕顯示相對應訊號。

作品於參展期間獲歐洲廠商詢問，義大利媒體專訪報導。團員回憶，參展者多為大學生或社會人士，需用英文介紹作品並答問，還沒有老師帶隊，獲得不少掌聲。

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