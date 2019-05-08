青埔市民活動中心特色地景遊戲場，磨石、立體旋轉溜滑梯、攀岩場玩翻

2019-05-08 09:19

〔記者李容萍／桃園報導〕鄰近高鐵桃園站、坐落青埔高鐵特定區的「公7公園」，面積約1.3公頃，園內新建青埔市民活動中心去年10月啟用，結合青埔市民活動中心的地景遊戲場，打造青埔地區最有特色的公園，獲得「國家卓越建設獎金質獎」的肯定；將原先單調的活動中心加入了好玩的「溜滑梯」元素，有三道磨石溜滑梯、攀岩牆，以及立體旋轉溜滑梯好吸睛、好好玩，遇到假日幾乎滿場爆棚，大人、小朋友個個玩的不亦樂乎！

由於磨石大溜滑梯很滑、可以溜的超快，有小朋友開始自己研發溜法，躺著溜、趴著溜、衝浪式溜滑法等花招好多，不過，因為少部分小朋友有的站著或逆向溜滑梯，容易爆衝，加上一旁父母視而不見，險象環生，還有民眾抱怨滑梯的位置不好，溜個滑梯都快被迎面的大太陽曬的發燙、溜起來感覺屁股快被曬傷，建議滑梯應該換位置。

對此，中壢區公所提醒，大溜滑梯真的很溜，不會煞車的孩子玩溜滑梯的時候要小心，年幼小朋友最好由大人抱著溜外，針對青埔市民活動中心地景遊戲場啟用以來，民眾所提出的建言，公所近期將辦理會勘，並加註遊戲注意警語，提醒家長配合以及留意遊玩時安全。

另外，為落實參與式精神及無障礙環境營造，桃園市政府養護工程處於107年度透過說明會暨工作坊，由在地居民及關心公7公園之民眾分組討論提出四方案票選，最終方案以「親原公園」為最高票；其概念希望公園讓民眾能更親近自然，在複雜的城市中能擁有簡單樸實的環境，不再納入過多人造元素，以呈現自然最原始的樣貌。此案現已完成設計階段，將於今年度下半年進行工程改善執行參與式成果，工程經費預估約1200萬元。

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